В Казани задержали арендованный Jaguar XF с неоплаченными штрафами на 1,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Во время рейда на мосту «Миллениум» сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали автомобиль Jaguar XF под управлением 36-летнего водителя, гражданина Таджикистана, который взял машину в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правозащитных органов, на собственнике автомобиля числятся неоплаченные административные штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей.

Автомобиль передали сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые переместили его на специализированную охраняемую стоянку для дальнейших действий в рамках исполнительного производства.

Начальник Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также уважать других участников движения.



Анастасия Фартыгина