В Татарстане главу фермерского хозяйства обвинили в хищении более 6 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение против главы крестьянского (фермерского) хозяйства из Мамадышского района, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, в 2017 и 2020 годах обвиняемый приобрел свыше 600 тыс. саженцев сосны на сумму более 1,5 млн рублей, однако затем подписал поддельный договор с подконтрольной коммерческой организацией, завысив стоимость работ по посадке на более чем 6,1 млн рублей.

На основании фиктивных документов Минсельхоз Татарстана выделил главе КФХ субсидию на сумму свыше 9,7 млн рублей, что привело к ущербу для республиканского бюджета в размере более 6,1 млн рублей. Обвиняемый уже возместил более 4,5 млн рублей добровольно, а уголовное дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина