В 2024 году зафиксировано 135 утечек баз данных с более чем 710 млн записей о россиянах

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Роскомнадзор сообщил о 135 случаях утечек баз данных в 2024 году, в результате которых в сеть попало более 710 млн записей о россиянах. Об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

— В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей, — говорится в сообщении ведомства.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее отмечал, что благодаря совместной работе с операторами связи удалось в шесть раз сократить количество абонентов, имеющих более тысячи сим-карт. Он также напомнил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.

Липов подчеркнул, что принятые в России меры ответственности за утечки персональных данных должны побудить компании более серьезно относиться к их защите. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных. В частности, за массовые утечки штрафы могут достигать 15 миллионов рублей для юридических лиц.

Рената Валеева