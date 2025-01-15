Казанец стал жертвой мошенника при покупке щенка корги

Фото: Ирина Плотникова

В Казани зарегистрирован случай мошенничества, в результате которого местный житель потерял 10 тыс. рублей, пытаясь приобрести щенка корги. Об этом сообщили в МВД России по Казани.

Инцидент произошел после того, как мужчина нашел объявление о продаже на сайте бесплатных объявлений и связался с продавцом через мессенджер.

После того как потерпевший перевел деньги на указанный счет, мошенник прекратил общение и удалил объявление. Осознав, что стал жертвой обмана, казанец обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленника.

Управление МВД России по Казани напоминает гражданам о необходимости быть осторожными при покупках через интернет и советует перепроверять информацию от незнакомых лиц, а также не переводить деньги на неизвестные счета.

Анастасия Фартыгина