Команда Трампа готовится к возможной встрече с Путиным

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет подготовку к возможной встрече политика с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала ABC.

— Подготовка уже идет, — подтвердил Уолц, не предоставив подробностей о возможных сроках или формате встречи.

Ранее, в пятницу, Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться и что стороны уже работают над организацией встречи. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эти слова были лишь ответом на гипотетический вопрос журналистов.

В декабре Владимир Путин на прямой линии заявил о готовности к разговору и встрече с Трампом, отметив, что у них будет что обсудить. Сам же Трамп ранее сообщал о готовности Путина к переговорам, однако подчеркивал, что считает такие контакты возможными только после его официального возвращения в Белый дом.

Рената Валеева