«Эксмо» сняло с продажи книгу о спасении еврейских детей

Книга посвящена героической деятельности Ирены Сендлер, активистки польского Сопротивления, которая спасла тысячи еврейских детей из Варшавского гетто

Фото: Реальное время

Издательство «Эксмо» прекратило продажи книги Тилар Маццео «Дети Ирены», пишет телеграм-канал «Литература и жизнь». Книга посвящена героической деятельности Ирены Сендлер, активистки польского Сопротивления, которая спасла тысячи еврейских детей из Варшавского гетто во время Второй мировой войны. Решение было принято под давлением активистов, которые обвинили книгу в искажении исторической правды.

Ирена Сендлер — одна из выдающихся фигур времен Холокоста. Под видом сотрудницы службы социальной помощи она сумела организовать тайные операции по вывозу еврейских детей из гетто, спасая их от неминуемой гибели. Ее действия помогли избежать смерти более 2500 детей, судьбы которых могли сложиться так же трагично, как у 90% их родственников, оставшихся в гетто. История героизма Сендлер основана на архивных документах, свидетельских показаниях и ее личных записях.

Однако книга вызвала резонанс не из-за ее основной темы, а из-за упоминания роли Красной Армии в освобождении Варшавы. В тексте освещение этих событий не ограничивается только освобождением города, но и касается сложных последствий, с которыми столкнулись поляки после окончания нацистской оккупации. Именно эта интерпретация вызвала критику. Активисты обвинили издательство в распространении «ложных сведений» о роли Советского Союза в годы войны, что привело к обвинениям в антироссийской направленности публикации.

Ирена Сендлер была удостоена многочисленных наград за свой вклад в спасение евреев, включая звание «Праведника народов мира», присвоенное израильским институтом Яд ва-Шем. История Сендлер неоднократно становилась основой для книг, фильмов и театральных постановок, которые подчеркивали значение индивидуального подвига в борьбе с тоталитаризмом.

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Екатерина Петрова