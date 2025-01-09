Первый рабочий день 2025 года: Казань накрыло снегопадом

9 января россияне вышли с длинных, 11-дневных, новогодних каникул. И в первый же рабочий день 2025 года на Казань обрушился мощный снегопад, который, по данным сервисов прогноза погоды, закончится только ближе к концу дня. Тем временем, как рассказали синоптики, в Татарстане продолжится оттепель — только за первые девять дней было зафиксировано два температурных рекорда. Какова обстановка в городе в первый рабочий день нового года — в фоторепортаже «Реального времени».
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