Бойцов Курской области могут наделить статусом ветеранов уже весной
Законопроект о наделении бойцов Курской области статусом ветеранов боевых действий направлен на отзыв в Кабмин, решение могут принять уже весной. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
— Дума может уже в весеннюю сессию принять поправки о статусе ветеранов боевых действий для бойцов в Курской области, — заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Курскую область получится полностью освободить, но конкретных дат пока нет.
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