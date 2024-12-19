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Бойцов Курской области могут наделить статусом ветеранов уже весной

13:19, 19.12.2024
Бойцов Курской области могут наделить статусом ветеранов уже весной
Фото: Динар Фатыхов

Законопроект о наделении бойцов Курской области статусом ветеранов боевых действий направлен на отзыв в Кабмин, решение могут принять уже весной. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

— Дума может уже в весеннюю сессию принять поправки о статусе ветеранов боевых действий для бойцов в Курской области, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Курскую область получится полностью освободить, но конкретных дат пока нет.

Дарья Пузикова

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