Только 52% россиян знают, что река Волга впадает в Каспийское море

Фото: Динар Фатыхов

Только 52% россиян знают, что река Волга впадает в Каспийское море. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

— Куда впадает Волга? Правильный ответ (в Каспийское море) дал каждый второй (52%). Это единственный вопрос, на который дали правильный ответ половина опрошенных, следует из сообщения центра.

На вопрос «Сколько океанов на планете?» правильно сказал каждый четвертый опрошенный (27%), а ответ на то, какая река самая длинная в России, каждый пятый назвал Лену (21%). 8 из 10 респондентов (79%) не смогли дать правильный ответ.



Лишь 1% респондентов дали правильные ответы на все вопросы, а еще 4% — на четыре из них. Среди наших соотечественников не более 5% тех, кто хорошо или отлично разбирается в географии. Чаще всего участники опроса давали только один правильный ответ (31%), реже — два (26%) или вообще ни одного (24%). Три верных ответа дали 14% опрошенных.

Дарья Пузикова