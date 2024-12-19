Более двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным

В преддверии прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» штаб Народного фронта получил уже более двух млн обращений от граждан к президенту России. Об этом сообщает ТАСС.

Более сотни представителей средств массовой информации уже выстроились в очередь, чтобы попасть в зал в Гостином дворе, где в 12.00 состоится пресс-конференция.

Центр обработки обращений начал свою работу 12 дней назад. На данный момент уже обработано 2 003 165 обращений.

По данным «Россия 24» граждане обратились по телефону 1 107 549 раз. Также было отправлено 477 272 сообщения в формате СМС и ММС. Более 232 тыс. человек предпочли оставить заявки в соцсетях. Через приложение «Москва — Путину» отправлено 53 304 письма, а через сайт — 132 154.

Напомним, федеральные телеканалы закладывают на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» три часа.



Дарья Пузикова