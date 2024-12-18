Губернатор Мурманской области срочно возвращается из Москвы после столкновения поездов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прервал свою рабочую поездку в Москву и вылетает в регион в связи со столкновением пассажирского и грузового поездов.
Столкновение пассажирского поезда №11 (Мурманск — Санкт-Петербург) с грузовым составом произошло в 16.15 мск на станции Княжая в Кандалакшском районе Мурманской области (332 км от Мурманска). В пассажирском поезде находились 326 человек. По предварительной информации, пострадали четырнадцать человек.
Станция Княжая расположена в черте поселка Зеленоборский. В момент происшествия температура воздуха составляла -25 градусов Цельсия.
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