Arm отзывает лицензию Qualcomm на производство процессоров

Это решение усиливает юридический конфликт компаний, начавшийся в 2022 году

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Британский разработчик процессорных архитектур и технологий Arm Holdings Plc уведомил компанию Qualcomm о прекращении действия их лицензионного соглашения, сообщает Bloomberg. Решение может серьезно повлиять на рынок смартфонов и персональных компьютеров, а также на финансовое положение и деятельность двух крупнейших компаний в полупроводниковой индустрии.

Qualcomm ежегодно продает сотни миллионов процессоров — технологии, используемой в большинстве Android-смартфонов. Если решение о прекращении лицензии вступит в силу, компании придется прекратить продажу продуктов, которые приносят большую часть ее дохода. Он составляет примерно 39 миллиардов долларов. В противном случае решение Qualcomm продолжать производство процессоров грозит судебными исками.

Это решение усиливает юридический конфликт, начавшийся в 2022 году, когда Arm подала иск против Qualcomm, одного из своих крупнейших клиентов, за нарушение контракта и незаконное использование товарного знака. Предоставляя уведомление о прекращении, Arm дает американской компании восемь недель на урегулирование спора.

Реальное время / realnoevremya.ru

В первоначальном исковом заявлении Arm утверждается, что Qualcomm нарушила условия лицензионного соглашения, приобретя в 2021 году компанию Nuvia. Она также занимается разработкой микропроцессоров. По мнению Arm, Qualcomm должна была согласовать с ней изменение условий контракта после завершения сделки. Однако Qualcomm утверждает, что ее существующее соглашение покрывает деятельность Nuvia и не требует дополнительных переговоров.

Разногласия между компаниями касаются использования технологий Arm в новых процессорах для персональных компьютеров. Они являются ключевым компонентом новой линейки ноутбуков, ориентированных на искусственный интеллект. Arm считает, что это нарушает условия лицензии и требует от Qualcomm уничтожить все разработки Nuvia, сделанные до приобретения. Согласно иску, поданному Arm, разработки не могут быть переданы без разрешения. Лицензии Nuvia были прекращены в феврале 2023 года после неудачных переговоров.

Qualcomm, в свою очередь, подала встречный иск, утверждая, что претензии Arm необоснованны. Если Arm выполнит свое требование о прекращении действия лицензии, Qualcomm не сможет самостоятельно разрабатывать чипы с использованием технологий Arm. Компания все еще сможет лицензировать их по отдельным соглашениям, но такой вариант может привести к задержкам и потере уже проделанной работы.

Напомним также, что в сентябре этого года Qualcomm сделала предложение о покупке Intel. Qualcomm интересовало подразделение, занимающееся производством процессоров. Актуальная доля Qualcomm на рынке процессоров для телефонов и планшетов аналитики не оценивали. В 2022 году она составляла около 44%. На втором месте шла компания Apple с показателем в 26%. К началу 2023-го доля Qualcomm на рынке сократилась до 28—29%

Артем Гафаров