В Татарстане более 9 тыс. мигрантам выплатят 190 тыс. рублей зарплаты в 2025 году

Фото: Максим Платонов

В 2025 году Татарстан получит 9,3 тыс. разрешений на работу для иностранных работников, согласно данным Минтруда. Общая квота на привлечение квалифицированных кадров по всей России составит почти 235 тыс. разрешений.



Наиболее высокие зарплаты для визовых мигрантов в Татарстане будут предложены на должностях вице-руководителя кружка в школе — 220 тыс. рублей в месяц, а также руководителя кружка — 197 тыс. рублей.

Лидером по зарплатам для визовых работников остается Москва, где председатель правления может рассчитывать на доход в 380 тыс. рублей. Удмуртия занимает второе место с зарплатой менеджера в 275 тыс. рублей. В пятерке самых высокооплачиваемых вакансий также значатся спортсмен-инструктор в Алтайском крае (250 тыс. рублей).

Напомним, что Казанский федеральный университет стал единственным вузом в Татарстане, который получил право проводить экзамены для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.



Анастасия Фартыгина