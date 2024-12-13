В России утвердили план снижения потребления алкоголя до 2030 года

Фото: Галия Шакирова

В России утвердили план мероприятий по сокращению потребления алкоголя до 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Основная цель концепции до 2030 года — уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность, — поделилась пресс-служба Минздрава.

Стратегия направлена на укрепление здорового образа жизни, предотвращение чрезмерного употребления алкоголя, расширение системы медицинской и социальной реабилитации для людей с алкогольной зависимостью и раннее обнаружение проблем. План предусматривает 29 мероприятий.

В планах — расширить работу по раннему обнаружению проблем, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, и по профилактическим консультациям. Это поможет выявить первые признаки зависимости и оперативно принять меры. Будут изучены регионы с разными условиями продажи алкоголя и предложены ограничения на его выкладку в прилавок.

Напомним, Росалкогольтабакконтроль выступил против сокращения легальных точек продажи алкоголя. По мнению ведомства, для уменьшения потребления алкоголя в стране необходимо сосредоточиться на пропаганде здорового образа жизни, а не на новых ограничениях.



Дарья Пузикова