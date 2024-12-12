В России с 2025 года введут новые правила перевозки животных в поездах

Фото: Максим Платонов

РЖД с 2025 года введут новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь, если выкупить целое купе, то оформление перевозочного документа на животное будет бесплатным. Раньше это было невозможно. Кроме того, в вагонах повышенной комфортности можно будет провозить животных без выкупа всего купе.



— У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно было выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное, — рассказал замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» Станислав Зотин.

По его мнению, такое решение поможет всем: владельцам животных — сэкономить, а другим пассажирам — приобрести билет. Решение об изменении правил перевозки животных в поездах было принято из-за большого количества обращений пассажиров.

Напомним, соблюдение санитарно-гигиенических мер обязательно для всех. Запрещено перевозить животных, которые могут представлять угрозу здоровью пассажиров и водителя.



Дарья Пузикова