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Казанские стелы могут стать лучшими в России по итогам голосования

18:05, 09.12.2024
Казанские стелы могут стать лучшими в России по итогам голосования
Фото: Динар Фатыхов

Казанские стелы вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» среди участников ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Лидера, который выйдет во всероссийский финал, определят по итогу голосования. Желающие могут выбрать понравившиеся проекты до 13.00 12 декабря.

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От столицы республики в двух категориях были представлены объекты: въездная стела «Казань», установленная в этом году на въезде в город со стороны аэропорта, и стела «Казань — город трудовой доблести», которая была установлена в прошлом году у Северного вокзала.

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Дарья Пузикова

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