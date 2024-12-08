Российские гимнасты смогут получить нейтральный статус
Соответствующее решение приняла Федерация гимнастики
Вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил о решении начать получать нейтральные статусы для гимнастов.
— На заседании бюро президиума Федерации гимнастики мы приняли решение возвращаться и будем получать нейтральный статус для многих наших спортсменов. Это начало пути не значит, что его получат все, это сложная процедура, которая позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года, — рассказал Василий Титов в разговоре с «Матч ТВ».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.