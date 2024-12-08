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Российские гимнасты смогут получить нейтральный статус

21:56, 08.12.2024

Соответствующее решение приняла Федерация гимнастики

Российские гимнасты смогут получить нейтральный статус
Фото: предоставлено Агатой Чир

Вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил о решении начать получать нейтральные статусы для гимнастов.

— На заседании бюро президиума Федерации гимнастики мы приняли решение возвращаться и будем получать нейтральный статус для многих наших спортсменов. Это начало пути не значит, что его получат все, это сложная процедура, которая позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года, — рассказал Василий Титов в разговоре с «Матч ТВ».

Дарья Беззубова

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