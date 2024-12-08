Глава МВД Южной Кореи подал в отставку после отмены военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял отставку министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина. Об этом сообщает корейское агентство Newsis, пишет «Российская газета».

Ли Сан Мин, которого считают одной из ключевых фигур в принятии решения о введении военного положения, заявил о своей ответственности за подрыв доверия к президенту и стремлении избежать дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.

Решение об отставке было принято после того, как парламент отменил введенное президентом военное положение, а сам Юн Сок Ёль обратился к нации с извинениями за этот шаг. Напомним, что попытка импичмента президента неудачно завершилась для парламентариев, не сумевших набрать необходимое количество голосов.

Рената Валеева