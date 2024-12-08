Путин наградил посмертно орденами Пирогова медиков, погибших в крушении вертолета в Кировской области

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова медицинских работников, погибших 26 октября в Кировской области при крушении вертолета санитарной авиации. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденами награждены врач Александр Гыска, медицинская сестра Татьяна Гмызина и фельдшер Сергей Широких за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Все трое погибли вместе с пилотом вертолета Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» при крушении в районе деревни Белеенки.

Александр Гыска работал анестезиологом-реаниматологом, совершив за время работы 377 вылетов. Татьяна Гмызина имела 30-летний стаж работы в здравоохранении, а Сергей Широких был одним из первых членов экипажа санавиации с более чем 1 200 вылетами за плечами.

12 октября у кировской компании «Вяткаавиа», занимающейся авиационными работами, отозвали сертификат эксплуатанта.

Рената Валеева