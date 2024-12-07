Стартовал сбор вопросов к прямой линии Путина

Стартовал сбор вопросов к прямой линии президента России Владимира Путина, их собирает сайт moskva-putinu.ru.

Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на сайте. Сообщение можно оставить как в текстовом варианте, так и записать видеобращение.

Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, бесплатно и круглосуточно. Если линия занята, сообщение примет автоответчик и его обработают чуть позже.

Есть возможность видеозвонка через сайт, также задать вопрос можно посредством мобильного приложения. Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 19 декабря.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 (мск).

Елизавета Пуншева