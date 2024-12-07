В Татарстане автомобиль вылетел в кювет — водитель скончался на месте
В Мензелинском районе Татарстана сегодня ночью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Отмечается, что водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате он скончался на месте, пассажир с травмами доставлен в больницу Набережных Челнов.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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