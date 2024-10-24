Мосгорсуд заменил реальный срок экс-замминистра просвещения России на условный

Фото: Динар Фатыхов

Мосгорсуд принял решение заменить реальный срок экс-замминистра просвещения России Марины Раковой на условный. Ранее Никулинский суд Москвы приговорил ее к 5 годам колонии за хищение 50 млн рублей, однако оставил на свободе до вступления приговора в силу. Судья огласил новое решение, установив испытательный срок в 5 лет.

По делу также проходили другие фигуранты, включая бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева, который получил условный срок в 4 года.

На скамье подсудимых оказались экс-проректор РАНХиГС Иван Федотов и сотрудники Фонда новых форм развития образования, среди которых Евгений Зак и Максим Инкин. Все они были приговорены к условным срокам от 3 до 4,5 года.

Суд также наложил штрафы на всех обвиняемых и запретил им занимать управленческие должности на госслужбе на несколько лет. Установлено, что фигуранты организовали фиктивные трудоустройства сотрудников Минпросвещения и разворовывали бюджетные средства в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Общий ущерб составил 50 миллионов рублей.

Анастасия Фартыгина