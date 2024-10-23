Роскомнадзор: снижение трафика YouTube связано со сбоями оборудования Google

В Роскомнадзоре заявили о снижении трафика видеохостинга YouTube. По их информации, это связано со сбоями в оборудовании Google, о чем сказал руководитель ведомства Андрей Липов.

— У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу. Компания эти серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из страны, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи, — процитировали слова Липова в ТАСС.

В то же время он заявил о росте популярности отечественных площадок, таких как VK и Rutube.

Незадолго до этого Андрей Липов заявил о том, что Роскомнадзор может блокировать звонки в мессенджерах для защиты от мошенников. Руководитель пояснил, что это коснется только звонков и не затронет работу мессенджеров.

Олег Исаков