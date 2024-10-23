«Рубин» объявил состав на матч с «Акроном» в Кубке России

Фото: Мария Зверева

«Рубин» определился с составом на игру с «Акроном» в Самаре в рамках 6-го тура группового раунда Кубка России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Состав «Рубина»: Ставер — Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков — Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич — Шабанхаджай.

Матч с «Акроном» пропускает из-за травмы нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанский футболист отправился на лечение в итальянскую клинику сразу после выступления за свою национальную команду.

Победитель матча «Акрон» — «Рубин» выйдет в плей-офф Пути РПЛ со второго места в группе. Проигравший вылетит в Путь регионов, где выступают представители Первой и Второй лиг.

«Рубин» одержал одну победу в восьми последних матчах в чемпионате и Кубке России.

Зульфат Шафигуллин