Банк России опубликовал курс валют на 24 октября
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 24 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль укрепил позиции.
Доллар прибавил в цене 0,05 рубля, цена евро снизилась на 0,48 рубля, юань также несколько уменьшился в стоимости — на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,52 рубля;
- доллар — 96,64 рубля;
- евро — 104,38 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.