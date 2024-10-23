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Банк России опубликовал курс валют на 24 октября

17:45, 23.10.2024
Банк России опубликовал курс валют на 24 октября
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 24 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль укрепил позиции.

Доллар прибавил в цене 0,05 рубля, цена евро снизилась на 0,48 рубля, юань также несколько уменьшился в стоимости — на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,52 рубля;
  • доллар — 96,64 рубля;
  • евро — 104,38 рубля.
Олег Исаков

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ЭкономикаОбщество

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