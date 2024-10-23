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Путин предложил учредить координационный орган БРИКС для спортивных проектов

14:32, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Путин предложил учредить координационный орган БРИКС для спортивных проектов
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил учредить координационный орган БРИКС для развития совместных спортивных проектов. Об этом российский президент заявил на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

— В целях дальнейшего развития Игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта, — озвучил президент России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Путин высоко оценил организацию прошедших летом в Казани Игр стран БРИКС. По словам президента России, соревнования показали инфраструктурную готовность страны к проведению крупных турниров.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столице Татарстана собрались свыше 20 глав государств. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.

Зульфат Шафигуллин

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