Путин предложил учредить координационный орган БРИКС для спортивных проектов

Президент России Владимир Путин предложил учредить координационный орган БРИКС для развития совместных спортивных проектов. Об этом российский президент заявил на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

— В целях дальнейшего развития Игр БРИКС предлагаем разработать специальную межгосударственную программу и учредить координационный орган, который занимался бы реализацией проектов в сфере физической культуры и спорта, — озвучил президент России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Путин высоко оценил организацию прошедших летом в Казани Игр стран БРИКС. По словам президента России, соревнования показали инфраструктурную готовность страны к проведению крупных турниров.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столице Татарстана собрались свыше 20 глав государств. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.

Зульфат Шафигуллин