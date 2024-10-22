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Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР

12:58, 22.10.2024
Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новосадовое, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Напомним, 19 октября российские военные группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР.

Дарья Пузикова

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