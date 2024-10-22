Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новосадовое, расположенный в Донецкой Народной Республике.
Напомним, 19 октября российские военные группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР.
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