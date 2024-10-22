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За прошедшие сутки в России потушили 12 лесных пожаров

09:07, 22.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили 12 лесных пожаров
Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки потушены 12 лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех пожаров в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении пожаров задействовали:

  • 227 человек;
  • 60 единиц техники;
  • четыре воздушных судна задействованы в авиационном мониторинге.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации, в 24 субъектах действует особый противопожарный режим.

С начала года 69% лесных пожаров удалось ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

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