За прошедшие сутки в России потушили 12 лесных пожаров
В России за последние сутки потушены 12 лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех пожаров в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
В тушении пожаров задействовали:
- 227 человек;
- 60 единиц техники;
- четыре воздушных судна задействованы в авиационном мониторинге.
В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации, в 24 субъектах действует особый противопожарный режим.
С начала года 69% лесных пожаров удалось ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.
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