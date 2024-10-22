За прошедшие сутки в России потушили 12 лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

В России за последние сутки потушены 12 лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех пожаров в трех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении пожаров задействовали:

227 человек;

60 единиц техники;

четыре воздушных судна задействованы в авиационном мониторинге.

В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации, в 24 субъектах действует особый противопожарный режим.

С начала года 69% лесных пожаров удалось ликвидировать менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина