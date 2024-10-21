В России может появиться еще одна возможность оформить ДТП онлайн

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий возможности оформления ДТП по европротоколу, без вызова сотрудников ГИБДД. Предлагается разрешить составлять извещение об аварии на сайтах и в приложениях страховых компаний, пишет «Российская газета».

Сейчас оформить ДТП онлайн можно через портал «Госуслуги» по форме, установленной Банком России. Законопроектом предлагается расширить список доступных ресурсов за счет официальных сайтов или мобильных приложений страховых компаний и систем профессиональных объединений страховщиков. Авторизовываться на них предлагается при помощи ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации).

В пояснительной записке к проекту указывается на возможность увеличения тем самым числа инструментов для электронного оформления аварий, что, в свою очередь, приведет к снижению нагрузки на сотрудников ГИБДД.

8 августа Центробанк России сообщил о нововведениях в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. Теперь на бланке извещения о ДТП появится QR-код, который позволит оформить аварию удаленно.

Рената Валеева