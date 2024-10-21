В Татарстане участились случаи мошенничества под видом сотрудников «Татэнергосбыта»

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Минцифры Татарстана предупредило жителей о росте мошеннических действий, совершаемых под видом сотрудников АО «Татэнергосбыт».

Мошенники звонят жителям и сообщают о якобы проводимой работе по замене приборов учета электроэнергии. Чтобы ускорить процесс замены или получить приоритет в очереди, они просят назвать СНИЛС или код из СМС, который позволяет получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Министерство напоминает, что это известная схема мошенничества, которая используется с целью получения доступа к личным данным и последующей кражи денег. Мошенники могут оформлять кредиты в МФО, звонить от имени правоохранительных органов или банков и требовать перевести деньги на «безопасный счет».

Важно помнить: никогда не сообщайте личные данные, коды из СМС, пароли и кодовые слова!

Рената Валеева