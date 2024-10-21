Тренер «Рубина» Рахимов назвал причины крупного поражения от «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил причины разгромного поражения от московского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась крупной победой москвичей со счетом 4:0.

По словам Рахимова, исполнительское мастерство игроков «Динамо» сказалось на итоговом результате встречи.

— Когда ты играешь в открытый футбол, ты не должен уступать в качестве. Сегодня это сказалось. Я виноват в поражении. У «Динамо» футболисты высокого уровня. Сопротивление было хорошим, но исполнительское мастерство сказалось, — сказал тренер.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также Рахимов подчеркнул, что «Рубин» не использовал пару собственных моментов у ворот соперника. Тренер казанцев убежден, что команда наиграла на 1-2 забитых гола.



— Моменты были, причем моменты с 5—10 метров, но мы не исполнили. Как минимум на один-два мяча наиграли. Но мы такие моменты проходили. Команда должна держать удар и делать выводы, — добавил Рахимов.

«Рубин» после поражения остался на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Казанцы имеют в своем активе 15 набранных очков. «Динамо» сравнялось с ЦСКА по набранным баллам (по 23) и делит с армейцами четвертую строчку в чемпионате.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч «Рубин» проведет 23 октября в Самаре с «Акроном» в рамках Кубка России. В чемпионате команда Рахимова сыграет 27 октября в гостях с «Оренбургом». «Динамо» в Кубке России также сразится в Самаре — против «Крыльев Советов» 22 октября. 27 числа «бело-голубые» встретятся на выезде с «Химками».

Зульфат Шафигуллин