В Москве пройдет Международный литературный форум с участием более 50 писателей из разных стран

С 5 по 8 декабря 2024 года Гостиный двор в Москве станет площадкой для проведения Международного литературного форума

Фото: Динар Фатыхов

С 5 по 8 декабря 2024 года Гостиный двор в Москве станет площадкой для проведения Международного литературного форума. Он состоится в рамках зимней сессии Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction. На форум приедут более 50 писателей со всего мира, включая представителей стран БРИКС. Организатором мероприятия выступает Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР).

По словам организаторов, задача форума — укрепить международные культурные связи и выстроить диалог между писателями и литературными сообществами разных стран. Для этого на форуме обсудят перспективы международного сотрудничества в области литературы и культуры. Основными темами дискуссий станут вопросы положения писателя в современном обществе, его роли в медийной и издательской деятельности, а также вызовы, с которыми сталкивается индустрия художественного перевода.

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Екатерина Петрова