Из-за аварии на водопроводной сети на ул. Вишневского в Казани ряд домов останутся без воды

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аварией на водопроводной сети на ул. Вишневского, 61, произошедшей 17 октября, временно приостановлено водоснабжение домов на улицах Бойничной (№3, 5, 6, 8, 10), Вишневского (№55, 57, 59, 61, 61А) и Задне-Бойничной. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Для устранения аварии специалисты заменяют аварийный участок сети протяженностью 35 метров. Планируется, что работы будут завершены, а водоснабжение восстановлено к 10.00 19 октября.

В настоящее время автоцистерна с водой находится между домами 57 и 59 на ул. Вишневского.



Напомним, что на второй этап строительства базы коммунального обслуживания на улице Воровского в Казани Главстрой потратит около 776 млн рублей. Средства выделены из бюджета республики.



Анастасия Фартыгина