В Казани потратят 776 млн рублей на второй этап строительства базы ЖКУ

Фото: Динар Фатыхов

На второй этап строительства базы коммунального обслуживания на улице Воровского в Казани Главстрой потратит около 776 млн рублей. Средства выделены из бюджетных средств республики. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Выполнят комплекс работ, включающий:

конструктивные и архитектурные решения;

устройство внутренних систем водоснабжения и канализации;

установку отопления и вентиляции;

устройство кондиционирования, электроснабжения и также слаботочных систем;

установку пожарной сигнализации и системы оповещения.

Также 22 млн рублей потратят на строительство административного здания межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» с изолятором временного содержания.

Работы по обоим объектам завершат до 29 августа и 31 мая 2025 года соответственно.



Напомним, ранее на строительство новой базы для оказания услуг коммунального обслуживания на ул. Воровского уже выделяли 492,8 млн рублей. Тем же тендером предоставляли более 87 млн рублей на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов.



Дарья Пузикова