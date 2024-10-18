В Татарстане открылась горячая линия для борьбы со школьной травлей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запущена горячая линия, призванная защитить детей от буллинга в школах. Инициатива принадлежит аппарату уполномоченного по правам ребенка в республике и Министерству образования и науки региона.

Проблема школьной травли признана актуальной и требующей немедленного решения. Горячая линия предоставит родителям, детям и педагогам информацию о доступных способах защиты и поддержки, а также о необходимых действиях при возникновении ситуаций буллинга.

Приемная уполномоченного по правам ребенка в Татарстане: 8(843) 236-61-64.

Напомним, российские школы обяжут сообщать о случаях буллинга в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних. Соответствующий законопроект находится на согласовании у федеральных органов власти, до конца этого года его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Анастасия Фартыгина