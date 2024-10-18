Сервис проката поддержал запрет на управление электросамокатами для лиц младше 16 лет
Сервис проката электросамокатов Whoosh выступил за введение возрастных ограничений на управление этим видом транспорта, предлагая внести соответствующие изменения в правила дорожного движения. Об этом сообщили «Ведомости».
Компания отметила, что по статистике подростки в возрасте 14—15 лет являются наиболее рискованной категорией пользователей, часто нарушающей правила дорожного движения.
В Whoosh подчеркнули, что активно блокируют доступ к своему сервису для этой возрастной группы и принимают меры по предотвращению использования ими электросамокатов. По данным оператора, уровень аварийности среди молодежи в возрасте 16—18 лет сопоставим с уровнем взрослых, что делает эту категорию потенциально безопасной для управления самокатами.
Кроме того, Whoosh планирует внедрить технологию проверки возраста, которая автоматически будет отстранять пользователей младше 16 лет от сервиса. Это нововведение также позволит проверять возраст клиентов, подозреваемых в нарушении правил.
Напомним, в России также предложили увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.