Сервис проката поддержал запрет на управление электросамокатами для лиц младше 16 лет

Фото: Динар Фатыхов

Сервис проката электросамокатов Whoosh выступил за введение возрастных ограничений на управление этим видом транспорта, предлагая внести соответствующие изменения в правила дорожного движения. Об этом сообщили «Ведомости».

Компания отметила, что по статистике подростки в возрасте 14—15 лет являются наиболее рискованной категорией пользователей, часто нарушающей правила дорожного движения.

В Whoosh подчеркнули, что активно блокируют доступ к своему сервису для этой возрастной группы и принимают меры по предотвращению использования ими электросамокатов. По данным оператора, уровень аварийности среди молодежи в возрасте 16—18 лет сопоставим с уровнем взрослых, что делает эту категорию потенциально безопасной для управления самокатами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, Whoosh планирует внедрить технологию проверки возраста, которая автоматически будет отстранять пользователей младше 16 лет от сервиса. Это нововведение также позволит проверять возраст клиентов, подозреваемых в нарушении правил.

Напомним, в России также предложили увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем.



Анастасия Фартыгина