Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани будет работать в дежурном режиме во время саммита
В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани объявили о режиме работы во время саммита БРИКС. С 22 по 24 октября она будет работать в дежурном режиме:
- связаться с администрацией можно через соцсети или по телефону горячей линии: 223-21-11;
- прием граждан продолжится после 24 октября, запись осуществляется через портал госуслуг;
- все медицинские учреждения районов будут работать в штатном режиме.
Администрации будут доступны для жителей даже во время проведения саммита, сообщила пресс-служба в своем телеграм-канале.
Напомним, с 22 по 24 октября Управление ЗАГС Казани не будет принимать население в связи с проведением саммита БРИКС.
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