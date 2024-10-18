Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани будет работать в дежурном режиме во время саммита

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В администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани объявили о режиме работы во время саммита БРИКС. С 22 по 24 октября она будет работать в дежурном режиме:

связаться с администрацией можно через соцсети или по телефону горячей линии: 223-21-11;

прием граждан продолжится после 24 октября, запись осуществляется через портал госуслуг;

все медицинские учреждения районов будут работать в штатном режиме.

Администрации будут доступны для жителей даже во время проведения саммита, сообщила пресс-служба в своем телеграм-канале.

Напомним, с 22 по 24 октября Управление ЗАГС Казани не будет принимать население в связи с проведением саммита БРИКС.

Рената Валеева