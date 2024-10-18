В Академии наук Татарстана посчитали, что налог на бездетность неэффективен

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Центр семьи и демографии Академии наук Татарстана считает преждевременным обсуждение введения налога на бездетность. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразила и.о. руководителя центра Айгюль Хурамшина.

— Эффективность рассматриваемого налога (или ставки к другим налогам) для повышения рождаемости научно не была доказана. Имеющиеся же результаты исследований социологов <...> показывают, что, по оценкам большинства экспертов (61,3%), восстановление «налога на бездетность» никак не отразится на уровне рождаемости, — сообщила Хурамшина.

Она отметила, что более эффективны меры поддержки и стимулирования рождения детей, как, например, маткапитал.

— В частности, в советский период существенное повышение рождаемости наблюдалось в 1970—80-е годы, характеризующиеся политической, экономической, социальной, идеологической стабильностью общества. Это период, когда государство обратило пристальное внимание на решение жилищных вопросов граждан, обеспечило занятость населения и высокий уровень общего образования. Также стабильный прирост населения мы наблюдали с момента введения материнского капитала с 2007 года, — рассказала Хурамшина.

В начале октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил ввести налог для граждан без детей, аргументируя это необходимостью стимулировать рост рождаемости. Какие аргументы «за» и «против» существуют, кто получит от этого пользу и как она повлияет на ситуацию в стране — в материале «Реального времени».

Рената Валеева