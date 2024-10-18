В сентябре инфляция в Татарстане составила 8,71%
В сентябре инфляция в Татарстана достигла 8,71% в годовом выражении, что на 0,85% больше, чем в августе текущего года. Такие данные приводятся в докладе Татарстанстата.
Особенно заметно выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,03%. Цены на продовольственные товары без учета овощей и фруктов увеличились на 9,38%.
В целом стоимость продовольственных товаров (включая алкоголь) с сентября 2023 года увеличилась на 10,11%, непродовольственных — на 4,79%, услуг — на 12,71%.
Ранее Центробанк заявил, что по итогам года уровень инфляции по стране может превысить ожидаемые показатели в 7%.
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