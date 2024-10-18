Новости экономики

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В сентябре инфляция в Татарстане составила 8,71%

09:50, 18.10.2024
В сентябре инфляция в Татарстане составила 8,71%
Фото: Максим Платонов

В сентябре инфляция в Татарстана достигла 8,71% в годовом выражении, что на 0,85% больше, чем в августе текущего года. Такие данные приводятся в докладе Татарстанстата.

Особенно заметно выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,03%. Цены на продовольственные товары без учета овощей и фруктов увеличились на 9,38%.

скриншот статистики Татарстанстата

В целом стоимость продовольственных товаров (включая алкоголь) с сентября 2023 года увеличилась на 10,11%, непродовольственных — на 4,79%, услуг — на 12,71%.

Ранее Центробанк заявил, что по итогам года уровень инфляции по стране может превысить ожидаемые показатели в 7%.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть593.8
  • Нижнекамскнефтехим86.55
  • Казаньоргсинтез84
  • КАМАЗ122.2
  • Нижнекамскшина57.2
  • Таттелеком0.706