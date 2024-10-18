В сентябре инфляция в Татарстане составила 8,71%

Фото: Максим Платонов

В сентябре инфляция в Татарстана достигла 8,71% в годовом выражении, что на 0,85% больше, чем в августе текущего года. Такие данные приводятся в докладе Татарстанстата.

Особенно заметно выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,03%. Цены на продовольственные товары без учета овощей и фруктов увеличились на 9,38%.

В целом стоимость продовольственных товаров (включая алкоголь) с сентября 2023 года увеличилась на 10,11%, непродовольственных — на 4,79%, услуг — на 12,71%.

Ранее Центробанк заявил, что по итогам года уровень инфляции по стране может превысить ожидаемые показатели в 7%.

Олег Исаков