Новости спорта

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» проведет два ближайших домашних матча КХЛ без болельщиков на арене

09:12, 18.10.2024
«Нефтехимик» проведет два ближайших домашних матча КХЛ без болельщиков на арене
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» проведет два ближайших домашних матча КХЛ без болельщиков на трибунах. Об этом сообщается на сайте клуба.

Под ограничения попали встречи против нижегородского «Торпедо» (22 октября) и ХК «Сочи» (24 октября).

— С большим сожалением сообщаем, что по независящим от нас обстоятельствам матчи «Нефтехимик» — «Торпедо» и «Нефтехимик» — «ХК Сочи» мы вынуждены проводить без зрителей, — уточнили в пресс-службе. — Порядок возврата денежных средств владельцам абонементов и купленных билетов мы объявим дополнительно.

Напомним, что на прошлую домашнюю игру против «Сибири» разрешили пустить лишь 500 болельщиков, при полной загрузке арены в 5,5 тысячи.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также