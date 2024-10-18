«Нефтехимик» проведет два ближайших домашних матча КХЛ без болельщиков на арене

Нижнекамский «Нефтехимик» проведет два ближайших домашних матча КХЛ без болельщиков на трибунах. Об этом сообщается на сайте клуба.

Под ограничения попали встречи против нижегородского «Торпедо» (22 октября) и ХК «Сочи» (24 октября).

— С большим сожалением сообщаем, что по независящим от нас обстоятельствам матчи «Нефтехимик» — «Торпедо» и «Нефтехимик» — «ХК Сочи» мы вынуждены проводить без зрителей, — уточнили в пресс-службе. — Порядок возврата денежных средств владельцам абонементов и купленных билетов мы объявим дополнительно.

Напомним, что на прошлую домашнюю игру против «Сибири» разрешили пустить лишь 500 болельщиков, при полной загрузке арены в 5,5 тысячи.

Олег Исаков