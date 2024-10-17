Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум в $2710 за тройскую унцию

Фото: Динар Фатыхов

Биржевая стоимость золота в четверг достигла нового исторического максимума, поднявшись выше 2710 долларов за тройскую унцию, согласно данным торгов.

Ранее фьючерсы на золото на бирже Comex сегодня к 11.08 мск повысились на 0,2% и достигли $2696,5 за унцию.

Причины роста цен:

ожидание дальнейших снижений ставок центробанками мира, в том числе Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком,

неопределенность вокруг президентских выборов в США и сохранение напряженности на Ближнем Востоке.

Также за последнюю неделю драгметалл подорожал почти на 2%, с начала года — на 30%. Аналитики ожидают, что ФРС понизит ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний.

Европейский центральный банк, как ожидается, в четверг опустит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Анастасия Фартыгина