В декабре досрочно переизберут совет директоров «Нижнекамскнефтехима»
Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначил внеочередное собрание акционеров. Оно пройдет 13 декабря, говорится в сообщении компании.
На встрече обсудят два основных вопроса: досрочное прекращение полномочий членов действующего совета директоров и избрание нового совета.
Предложения о выдвижении кандидатов в совет принимают до 14 ноября.
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