Новости общества

21:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В декабре досрочно переизберут совет директоров «Нижнекамскнефтехима»

14:40, 17.10.2024
В декабре досрочно переизберут совет директоров «Нижнекамскнефтехима»
Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначил внеочередное собрание акционеров. Оно пройдет 13 декабря, говорится в сообщении компании.

На встрече обсудят два основных вопроса: досрочное прекращение полномочий членов действующего совета директоров и избрание нового совета.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет принимают до 14 ноября.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также