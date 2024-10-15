Сегодня в столице Татарстана ожидается до 11 градусов тепла и без осадков

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Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.



Максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -5 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с, с порывами до 14 м/с.

На территории республики ожидается аналогичная погода. Температура воздуха в течение дня составит от 7 до 12 градусов тепла. Ночью заморозки до -11.