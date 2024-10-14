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Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

12:18, 14.10.2024
Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области
Фото: Дмитрий Резнов

Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны страны.

— Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, — уточнили в министерстве.

Накануне войска ВС РФ также освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике.

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