Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны страны.
— Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области, — уточнили в министерстве.
Накануне войска ВС РФ также освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике.
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