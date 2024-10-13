Пробная версия православного мессенджера «Зосима» появится в ноябре 2024 года

Фото: Максим Платонов

Православный мессенджер «Зосима» появится в магазинах приложений ориентировочно весной 2025 года, а в ноябре 2024 года будет доступна пробная версия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Напомним, изначально мессенджер разрабатывался для проекта реставрации храмов в Ярославской области, но в итоге было решено сделать его доступным для всех желающих. «Зосима» будет позиционироваться как православный мессенджер, ориентированный на обмен информацией о храмах и поддержку проекта «Спаси и сохрани».

Дарья Пузикова