Пробная версия православного мессенджера «Зосима» появится в ноябре 2024 года
Православный мессенджер «Зосима» появится в магазинах приложений ориентировочно весной 2025 года, а в ноябре 2024 года будет доступна пробная версия. Об этом сообщило РИА «Новости».
Напомним, изначально мессенджер разрабатывался для проекта реставрации храмов в Ярославской области, но в итоге было решено сделать его доступным для всех желающих. «Зосима» будет позиционироваться как православный мессенджер, ориентированный на обмен информацией о храмах и поддержку проекта «Спаси и сохрани».
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