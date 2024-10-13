Расследованием крушения Ан-3 в Якутии займется МАК

В Якутии при аварийной посадке самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» погиб один пассажир. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием якутского МТУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Трагедия произошла в 1,5 км от Олёкминска. На борту было пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Причиной аварии стала потеря тяги и отказ двигателя одномоторного самолета Ан-3, известного как кукурузник.

Пять спасателей МЧС на вертолете Ми-8 готовы к немедленному вылету на место происшествия. По факту нарушения правил безопасности на воздушном транспорте возбуждено уголовное дело.

Дарья Пузикова