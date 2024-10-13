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Сегодня днем в Казани до семи градусов тепла и без осадков

07:30, 13.10.2024
Сегодня днем в Казани до семи градусов тепла и без осадков
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов, а ночью заморозки до -7 градусов. Ветер юго-восточный, с порывами до 10 м/с.

На территории республики также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от 4 до 9 градусов тепла. Ночью заморозки до -9.

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Общество Татарстан

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