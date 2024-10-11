Внешний долг России в октябре оказался минимальным впервые с 2006 года
Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрд. По данным Центробанка, на 1 октября он составил $293,4 млрд, что на 7,7% меньше, чем в начале года.
Это минимальный размер внешнего долга России с 1 октября 2006 года, когда он составлял $269,5 млрд.
Сегодня также стало известно, что мировая денежная масса достигла исторического максимума в $107 трлн. Год назад она составляла $100 трлн.
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