Уроженцу Тетюшского района Татарстана присвоили звание Героя России

Фото: Динар Фатыхов

В Москве, в национальном Центре управления обороной России гвардии подполковнику, командиру батальона морской пехоты Михаилу Марцеву, уроженцу села Тоншерма Тетюшского района Татарстана, министр обороны России Андрей Белоусов вручил звезду Героя России.

— Считаю, что эта высокая награда не только моя, но и всего личного состава вверенного мне батальона, — отметил Михаил Марцев.

Марцев удостоен высшей награды за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. До этого он был награжден четырьмя государственными боевыми наградами: двумя орденами Мужества и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степени.



Анастасия Фартыгина