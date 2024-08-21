Сборная России одержала победу над Венесуэлой в рамках турнира «Кубок Дружбы — 2024»

Фото: Динар Фатыхов

Российские баскетболисты обыграли команду Венесуэлы со счетом 79:57 (19:8, 23:12, 14:16, 23:21). Игра проходила в рамках международного турнира «Кубок дружбы — 2024».

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Александр Чадов, набравший 23 очка. В активе Чадова также семь подборов и одна результативная передача. У команды Венесуэлы больше всего очков набрал Марреро Корво Андреас Игнасио — на его счету 19 очков, три подбора и три передачи.

Напомним, что в заявку на матч были включены игроки казанского баскетбольного клуба УНИКС: Александр Платунов, Михаил Беленицкий и Андрей Лопатин.

Рената Валеева